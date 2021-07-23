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На Полтавщине произошел взрыв во время заправки баллонов

23 июля, 2021 пятница
22:33
Общество

В Кременчуге Полтавской области спасатели ликвидировали последствия взрыва во время заправки баллонов

Об этом сообщает областное управление ГСЧС .

Из-за разгерметизации шланга на заправочном вентиле баллона произошел взрыв и возгорание 17 других вентилей баллонов.

Пожар ликвидировали, всего было повреждено 16 баллонов высокого давления, закопчены стены и потолок.

К тушению привлекались 20 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы техники.

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взрыв
ДСНС
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