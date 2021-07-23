На Полтавщине произошел взрыв во время заправки баллонов
В Кременчуге Полтавской области спасатели ликвидировали последствия взрыва во время заправки баллонов
Об этом сообщает областное управление ГСЧС .
Из-за разгерметизации шланга на заправочном вентиле баллона произошел взрыв и возгорание 17 других вентилей баллонов.
Пожар ликвидировали, всего было повреждено 16 баллонов высокого давления, закопчены стены и потолок.
К тушению привлекались 20 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы техники.
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