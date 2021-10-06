На Полтавщине нашли украшения времен скифов

Об этом сообщил Историко-культурный заповедник "Бельск".

"Уникальные амфорообразные стеклянные подвески были обнаружены в этом году во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе. Такие украшения здесь встречаются впервые", - говорится в сообщении.

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко в комментарии Укринформу отметил, что сделаны бусины были примерно в IV веке до нашей эры. Что же касается других данных о находках, то они появятся только после детального их изучения специалистами.

После обработки эти артефакты представят в экспозиции Музея Бельского городища.

Бельское городище VIII-III ст. до н. э. является археологическим объектом культурного наследия Украины. Памятник признан учеными самым укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb