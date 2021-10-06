На Полтавщине нашли украшения времен скифов
Археологи раскопали в Полтавской области амфорообразные стеклянные подвески
Об этом сообщил Историко-культурный заповедник "Бельск".
"Уникальные амфорообразные стеклянные подвески были обнаружены в этом году во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе. Такие украшения здесь встречаются впервые", - говорится в сообщении.
Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко в комментарии Укринформу отметил, что сделаны бусины были примерно в IV веке до нашей эры. Что же касается других данных о находках, то они появятся только после детального их изучения специалистами.
После обработки эти артефакты представят в экспозиции Музея Бельского городища.
Бельское городище VIII-III ст. до н. э. является археологическим объектом культурного наследия Украины. Памятник признан учеными самым укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века.
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