На Полтавщине мужчина травмировал чайником 3-летнего сына сожительницы

О насилии над малышом заявила мать ребенка, сообщает Еспресо.TV .



"В полицию Кременчугского районного управления обратилась 32-летняя жительница одного из сел Глобинского общества, что сожитель нанес телесные повреждения ее трехлетнему сыну.



На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 (Глобино). В ходе общения с заявительницей было установлено, что 34-летний мужчина нанес мальчику телесные повреждения, бросив в него металлический чайник", - рассказали в Нацполиции.



Ребенок доставлен в больницу города Кременчуга. Угроза жизни и здоровью мальчика нет.



Следователям полиции, под процессуальным руководством Глобинской окружной прокуратуры, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.





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