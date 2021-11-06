На Полтавщине мужчина травмировал чайником 3-летнего сына сожительницы
В Полтавской области полиция расследует обстоятельства того, как трехлетний ребенок получил дома телесные повреждения
О насилии над малышом заявила мать ребенка, сообщает Еспресо.TV .
"В полицию Кременчугского районного управления обратилась 32-летняя жительница одного из сел Глобинского общества, что сожитель нанес телесные повреждения ее трехлетнему сыну.
На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 (Глобино). В ходе общения с заявительницей было установлено, что 34-летний мужчина нанес мальчику телесные повреждения, бросив в него металлический чайник", - рассказали в Нацполиции.
Ребенок доставлен в больницу города Кременчуга. Угроза жизни и здоровью мальчика нет.
Следователям полиции, под процессуальным руководством Глобинской окружной прокуратуры, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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