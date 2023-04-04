Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Сокращаем продолжительность комендантского часа в Полтавской области. По решению Совета обороны области с 5 апреля комендантский час продлится с 00:00 до 04:00", - написал он.

"Это шаг навстречу бизнесу, который работает, в частности, в сферах общественного питания и торговли, чтобы заведения могли продлить работу, а работники - добраться домой", - добавил чиновник.