На Полтавщине менее чем за месяц снова изменили продолжительность комендантского часа
В Полтавской области снова изменили продолжительность комендантского часа. Начиная с 5 апреля, она продлится с 00:00 до 04:00
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Сокращаем продолжительность комендантского часа в Полтавской области. По решению Совета обороны области с 5 апреля комендантский час продлится с 00:00 до 04:00", - написал он.
"Это шаг навстречу бизнесу, который работает, в частности, в сферах общественного питания и торговли, чтобы заведения могли продлить работу, а работники - добраться домой", - добавил чиновник.
- В последний раз продолжительность комендантского часа на Полтавщине меняли 27 марта, сейчас она длится с 23:00 до 04:00.
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