На Полтавщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
Возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
"19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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