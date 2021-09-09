На Полтавщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Сообщается, что легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.



"19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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