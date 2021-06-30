На Полтавщине Citroen сбил на переходе женщину с 4-летней девочкой: ребенок погиб
В Полтавской области водитель автомобиля Citroen сбил женщину и 4-летнюю девочку: ребенка не удалось спасти
Об этом передает полиция.
ДТП произошло 30 июня, примерно в 11:00 в селе Абазовка, на 324-м километре автодороги Киев - Харьков.
Водитель автомобиля Citroen, житель Полтавского района, совершил наезд на женщину и 4-летнюю девочку. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы. Ее госпитализировали в местную детскую больницу, однако там девочка примерно в 12:00 умерла. Женщина, которая вместе с ребенком переходила дорогу, также получила телесные повреждения и находится в городской больнице Полтавы.
Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортом, если они повлекли смерть потерпевшего.
Правоохранители задержали водителя Citroen. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
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