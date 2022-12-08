На Полтавщине будут слышны звуки стрельбы: проходят учения

Об этом информирует начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин .

"8 декабря на территории Лубенской и Полтавской громад будут проводить учебные стрельбы", - пишет Лунин.

Сообщается, что в случае звуков выстрелов необходимо сохранять спокойствие.

Напомним, учения на территории Полтавщины систематически проводятся начиная с 14 марта.

Кроме того, 2 декабря в Киевской области ликвидировали взрывоопасные предметы, а в Одессе - снаряд времен Второй мировой войны.

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