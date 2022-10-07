На Полтавщине будут проводить учения: будут слышны выстрелы и полеты квадрокоптеров
Сегодня в Полтавской общине будут слышны звуки выстрелов - будут проводить стрельбы и полеты квадрокоптеров
Об этом информирует в телеграмме глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин .
"7 октября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы и полеты квадрокоптеров", - говорится в сообщении.
Также сегодня и завтра – 7 в 8 октября будут проводить учебные стрельбы на территории Гадячской общины Полтавской области.
"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", – добавил Лунин.
- Кроме того, в Дымерской общине Киевщины 7 октября проведут обучение саперов и будут обезвреживать взрывоопасные предметы, поэтому будут раздаваться взрывы.
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