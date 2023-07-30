На Полтавщине автобус столкнулся с автомобилем: 2 погибших, 11 пострадавших
В Полтавской области в воскресенье маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибли два человека, еще 11 получили телесные повреждения
Об этом сообщает полиция Полтавщины.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 15 часов на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района.
Фото: Полиция Полтавщины
По предварительной версии следствия произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель. В результате происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка автобуса.
Также телесные повреждения разной степени тяжести получили 11 пассажиров автобуса, среди которых один ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.
"По данному факту следственным подразделением Главуправления полиции, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
- В ночь на воскресенье, 30 июля, в городе Вознесенск Николаевской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб водитель одного из авто и два пассажира, еще три человека получили ранения.
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