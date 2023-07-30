Об этом сообщает полиция Полтавщины.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 15 часов на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района.

Фото: Полиция Полтавщины

По предварительной версии следствия произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель. В результате происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка автобуса.

Также телесные повреждения разной степени тяжести получили 11 пассажиров автобуса, среди которых один ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.

"По данному факту следственным подразделением Главуправления полиции, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.