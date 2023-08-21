На Полтавщине арестовали имущество российского генерала Капашина более чем на 1 млрд грн
В Украине арестовали имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, являющегося начальником федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, в список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. кв. м жилой недвижимости и 17 земельных участков в Полтавской области.
Арестован дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м².
Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд. грн.
В ходе обысков в офисных и жилых помещениях, принадлежащих семье российского генерала, выявлены: военная форма российского образца, запрещенная советская символика и пропагандистская литература РФ, сувенирная продукция и награды, врученные Капашину в Кремле.
Против российского генерала возбуждено уголовное производство по трем статьям:
- осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора (ч. 4 ст. 111-1);
- пособничество государству-агрессору (ст. 111-2);
- финансирование терроризма(ч. 3 ст. 258-5).
Следствие установило, что имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавшие в Украине, но уехавшие в Россию и получившие гражданство страны-агрессора накануне полномасштабного вторжения РФ.
Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе, а в дальнейшем часть этих денег направлялись в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУПримечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Служба безопасности сообщила о подозрении блогерке Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.
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