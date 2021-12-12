На Полтавщине активисты пикетировали первое заседание переизбранного Карловского городского совета

Учредительное заседание первой сессии переизбранного Карловского городского совета Полтавской области 10 декабря пикетировали общественные активисты. Они утверждают, что среди новоизбранных депутатов трое причастны к финансированию террористов из так называемой ЛНР. Через контролируемые ими компании, через "бестоварные" сделки якобы покупали минеральные удобрения у ООО "Биогран ЛТД". Директор которого сейчас отбывает наказание на временно неподконтрольной территории Украины.

"Основная цель акции – противодействие таким позорным и преступным шагам со стороны господина Копченко и его, скажем так, преступной группы. Согласно нашей информации, они могут быть связаны с отмыванием денег, которые переводятся на счета террористических организаций "ЛНР", - заявляет активист Герман Потинащенко.

Дело с Биограном рассматривает Печерский районный суд, установивший, что общий объем поставки минудобрений может превышать 250 миллионов гривен. В настоящее время ведется досудебное расследование. Суд, в частности, установил, что "у органа досудебного расследования, есть основания полагать, что имущество в виде денежных средств на счетах ООО "Биогран ЛТД", ООО "АГРОПРОГРЕСС ПЛЮС", ООО "АПК ДОКУЧАЕВСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ" и ООО "Имени А.Л . ФИСУНА" может быть скрыто и отчуждено должностными лицами ООО "Биогран ЛТД", ООО "АГРОПРОГРЕСС ПЛЮС", ООО "АПК ДОКУЧАЕВСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ" и ООО "Имени А.Л. ФИСУНА" причастными к совершению уголовного правонарушения".

"С этими террористами у депутатов новоизбранного Карловского городского совета Копченко, Улько и Кипка есть бизнес связи. То есть, заключены соглашения на общую сумму 250 миллионов гривен", - заявляет общественный активист Богдан Войцеховский.

Депутат Михаил Копченко комментировать обвинение общества отказался. Активисты пытались убедить местных депутатов временно отстранить от исполнения обязанностей своих коллег. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Но услышаны они не были.