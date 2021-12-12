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На Полтавщине активисты пикетировали первое заседание переизбранного Карловского городского совета

12 декабря, 2021 воскресенье
16:15

Активисты утверждают, что среди новоизбранных депутатов трое причастны к финансированию террористов из так называемой ЛНР

Учредительное заседание первой сессии переизбранного Карловского городского совета Полтавской области 10 декабря пикетировали общественные активисты. Они утверждают, что среди новоизбранных депутатов трое причастны к финансированию террористов из так называемой ЛНР. Через контролируемые ими компании, через "бестоварные" сделки якобы покупали минеральные удобрения у ООО "Биогран ЛТД". Директор которого сейчас отбывает наказание на временно неподконтрольной территории Украины.

"Основная цель акции – противодействие таким позорным и преступным шагам со стороны господина Копченко и его, скажем так, преступной группы. Согласно нашей информации, они могут быть связаны с отмыванием денег, которые переводятся на счета террористических организаций "ЛНР", - заявляет активист Герман Потинащенко.

Дело с Биограном рассматривает Печерский районный суд, установивший, что общий объем поставки минудобрений может превышать 250 миллионов гривен. В настоящее время ведется досудебное расследование. Суд, в частности, установил, что "у органа досудебного расследования, есть основания полагать, что имущество в виде денежных средств на счетах ООО "Биогран ЛТД", ООО "АГРОПРОГРЕСС ПЛЮС", ООО "АПК ДОКУЧАЕВСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ" и ООО "Имени А.Л . ФИСУНА" может быть скрыто и отчуждено должностными лицами ООО "Биогран ЛТД", ООО "АГРОПРОГРЕСС ПЛЮС", ООО "АПК ДОКУЧАЕВСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ" и ООО "Имени А.Л. ФИСУНА" причастными к совершению уголовного правонарушения".

"С этими террористами у депутатов новоизбранного Карловского городского совета Копченко, Улько и Кипка есть бизнес связи. То есть, заключены соглашения на общую сумму 250 миллионов гривен", - заявляет общественный активист Богдан Войцеховский.

Депутат Михаил Копченко комментировать обвинение общества отказался. Активисты пытались убедить местных депутатов временно отстранить от исполнения обязанностей своих коллег. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Но услышаны они не были.
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