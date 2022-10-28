На Полтавщине 28 октября проведут обучение военных: будут раздаваться выстрелы и взрывы
В Полтавской области 28 октября будут продолжаться стрельбы и обучение по технике метания гранат, поэтому местных предупредили о выстрелах и взрывах
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"28 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. В Миргородской общине - обучение по технике метания гранат", - подчеркнул он.
Жителей области призвали быть спокойными, если будут раздаваться выстрелы или взрывы.
- 28 октября в Киевской и Николаевской областях обезвреживают взрывоопасные предметы, поэтому раздаются взрывы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрео! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное