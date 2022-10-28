Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"28 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. В Миргородской общине - обучение по технике метания гранат", - подчеркнул он.

Жителей области призвали быть спокойными, если будут раздаваться выстрелы или взрывы.

28 октября в Киевской и Николаевской областях обезвреживают взрывоопасные предметы, поэтому раздаются взрывы .

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