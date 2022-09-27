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На Полтавщине 27 сентября будут слышны технические взрывы на карьерах

27 сентября, 2022 вторник
08:49
Новости Кременчук

Сегодня, 27 сентября, и в среду, 28 сентября, в Полтавской области будут слышны технические взрывы на карьерах

Об этом сообщает в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин .

В области проведут технические работы в карьерах. В частности, взрывы будут раздаваться в Кременчугской и Горишнеплавненской громадах.

"27 и 28 сентября запланированы технические взрывы на карьерах предприятий в Кременчугской и Горишнеплавненской громадах. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!" – написал Лунин.

Также глава области написал, что сегодня будут раздаваться выстрелы в связи с проведением учений.

"27 сентября на территории Полтавской, Хорольской и Лубенской громад будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул Лунин.

  • Ранее сообщалось, что 26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской громад состоятся учебные стрельбы.

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Кременчук
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