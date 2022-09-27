На Полтавщине 27 сентября будут слышны технические взрывы на карьерах

Об этом сообщает в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин .

В области проведут технические работы в карьерах. В частности, взрывы будут раздаваться в Кременчугской и Горишнеплавненской громадах.

"27 и 28 сентября запланированы технические взрывы на карьерах предприятий в Кременчугской и Горишнеплавненской громадах. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!" – написал Лунин.

Также глава области написал, что сегодня будут раздаваться выстрелы в связи с проведением учений.

"27 сентября на территории Полтавской, Хорольской и Лубенской громад будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул Лунин.

Ранее сообщалось, что 26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской громад состоятся учебные стрельбы.