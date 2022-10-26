Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

Вечером на территории Песчанской и Градижской общин будут продолжаться тактические учения. В Полтавской ОТГ проведут обучающие стрельбы.

В ОВА призвали жителей Полтавщины не паниковать, если будут раздаваться выстрелы или взрывы.

21 октября в Полтавской области провели учебные стрельбы и технический подрыв.

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