На Полтавщине 22 июля состоятся учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Миргородской и Лубенской громадах Полтавщины 22 июля проведут учебные стрельбы, поэтому будут раздаваться выстрелы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"22 июля на территории Миргородской и Лубенской громад будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.
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