На Полтавщине 18 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Лубенской громаде Полтавщины 18 августа состоятся учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграме .
"18 августа на территории Лубенской территориальной громады будут проводиться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
- 17 августа проводили обучающие стрельбы в Миргородской громаде Полтавщины.
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