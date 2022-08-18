Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграме .

"18 августа на территории Лубенской территориальной громады будут проводиться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

17 августа проводили обучающие стрельбы в Миргородской громаде Полтавщины.

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