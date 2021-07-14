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На польской границе задержали 5 украинцев: пытались выехать по поддельным удостоверениям о вакцинации

14 июля, 2021 среда
16:18
Мир польша граница

13 июня вблизи пограничного пункта Гребеннэ рядом с Равой-Русской задержали пятерых украинцев - мужчины пытались въехать в Польшу по поддельным свидетельствам о вакцинации от коронавируса

Об этом рассказывает Wpn.pl .

Представитель польской пограничной службы Дариуш Сиеницкий отметил, что во время прохождения контроля у одного из сотрудников службы возникли подозрения по поводу предъявленных сертификатов. Впоследствии подозрения подтвердились.

Украинцев задержали, возбуждено уголовное дело об использовании фальшивых документов при прохождении пограничного контроля.

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Пяти мужчинам отказали во въезде в Польшу, им грозит до пяти лет лишения свободы или штраф за использование поддельных документов.

Сиеницкий добавил, что за этот год польские пограничники обнаружили уже 500 случаев подделки различных документов, по которым украинцы пытались въехать в Польшу.

Польша
украинцы за границей
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