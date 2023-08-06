На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
Польский оператор PERN в субботу вечером сообщил об утечке на одном из участков нефтепровода "Дружба", который транспортирует нефть из России в Европу. После этого прокачку нефти приостановили
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что утечка была обнаружена недалеко от города Ходеч в Польше. Служба PERN добралась до поврежденного участка и начала расследование причин инцидента.
Также на месте происшествия работают пожарные и аварийно-спасательные службы. Они приступили к ремонтным работам. Ожидается, что их закончат во вторник и прокачку нефти возобновят.
Государственная пожарная служба во Влоцлавеке сообщила, что масштабы утечки невелики, поскольку часть поврежденного трубопровода была отрезана от остальных. В PERN добавили, что вторая линия нефтепровода работает нормально и угрозы для местных жителей нет.
- 5 июля стало известно, что российская доля в импорте угля, природного газа и нефти из стран вне Европейского Союза в блок постоянно сокращается со второго квартала 2022 года.
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