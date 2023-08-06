На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что утечка была обнаружена недалеко от города Ходеч в Польше. Служба PERN добралась до поврежденного участка и начала расследование причин инцидента.

Также на месте происшествия работают пожарные и аварийно-спасательные службы. Они приступили к ремонтным работам. Ожидается, что их закончат во вторник и прокачку нефти возобновят.

Государственная пожарная служба во Влоцлавеке сообщила, что масштабы утечки невелики, поскольку часть поврежденного трубопровода была отрезана от остальных. В PERN добавили, что вторая линия нефтепровода работает нормально и угрозы для местных жителей нет.