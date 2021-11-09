На польско-белорусской границе находятся около четырех тысяч мигрантов, - польские спецслужбы

Об этом в эфире польского радио сообщил министр-координатор спецслужб Станислав Жарин.



"Вчера мы подсчитали, что в районе границы с Польшей может быть около четырех тысяч мигрантов", - заявил он.



Всего в Беларуси может находиться до 12-15 тыс. мигрантов, желающих проникнуть в ЕС. Министр ожидает долгосрочной эскалации ситуации на границе.



"Группы мигрантов, которые вышли на границу в понедельник, контролируются белорусскими службами; это гибридная акция белорусского режима против Польши и ЕС", – заявил президент Польши Анджей Дуда после конференции в Бюро национальной безопасности во вторник 9 ноября.

Напомним, в понедельник 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении силовиков.

Ночью с 8 ноября по 9 ноября около 500 мигрантов перебросили на границу Литвы.