На польско-белорусской границе находятся около четырех тысяч мигрантов, - польские спецслужбы
По состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывают около четырех тысяч мигрантов
Об этом в эфире польского радио сообщил министр-координатор спецслужб Станислав Жарин.
"Вчера мы подсчитали, что в районе границы с Польшей может быть около четырех тысяч мигрантов", - заявил он.
Всего в Беларуси может находиться до 12-15 тыс. мигрантов, желающих проникнуть в ЕС. Министр ожидает долгосрочной эскалации ситуации на границе.
"Группы мигрантов, которые вышли на границу в понедельник, контролируются белорусскими службами; это гибридная акция белорусского режима против Польши и ЕС", – заявил президент Польши Анджей Дуда после конференции в Бюро национальной безопасности во вторник 9 ноября.
- Напомним, в понедельник 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении силовиков.
- Ночью с 8 ноября по 9 ноября около 500 мигрантов перебросили на границу Литвы.
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