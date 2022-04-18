На полное разминирование Киевщины необходим год, – командир инженерно-саперного взвода
Алексей Герман отметил, что прежде зачищаются основные пути, населенные пункты
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Герман добавил, что без помощи международных экспертов разминирование займет ориентировочно год, если прибудет помощь, процесс значительно ускорится.
Я с 2014 года на войне, однако такой плотности заминирования не видел", – подчеркнул он.
Также командир отметил: "Известный карлик заявил, что может повторить захват. Мы все вычистим, оккупанты снова пойдут, и нужно будет снова вычищать. Так ведь вопрос, нужно ли сейчас все разминировать или достаточно обеспечить основные пути продвижения".
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Добавим, в Киевской области пиротехники обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов, разминирование продолжается. Всего за все время разменочных работ – 15 332 единиц.
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