На полках магазинов оккупированной Луганской области появились иранские товары, - ЦНС

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Представители украинского подполья сообщили, что в районах временно оккупированной Луганской области продают иранские товары, в частности, в магазинах Белокуракино появились кисломолочные продукты иранской Sabah industrial group.

"Напомним, до деоккупации Херсона, на полочках местных магазинов также продавали товары из Ирана. Так Иран помогает покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее", - отметили в ЦНС.