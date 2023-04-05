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Главная война с Россией На полках магазинов оккупированной Луганской области появились иранские товары, - ЦНС

На полках магазинов оккупированной Луганской области появились иранские товары, - ЦНС

5 апреля, 2023 среда
11:57
война с Россией

Украинское подполье сообщило, что в магазинах временно оккупированной Луганской области появились товары иранского производителя

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Представители украинского подполья сообщили, что в районах временно оккупированной Луганской области продают иранские товары, в частности, в магазинах Белокуракино появились кисломолочные продукты иранской Sabah industrial group.

"Напомним, до деоккупации Херсона, на полочках местных магазинов также продавали товары из Ирана. Так Иран помогает покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее", - отметили в ЦНС.

  • Напомним, российские захватчики готовят манипуляции во время так называемых первых выборов на временно оккупированной территории Луганской области, хотят разрешить "голосовать" за границей.
Луганщина
Иран
оккупированные территории
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