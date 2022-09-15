На полигоне в Полтавской области 15 сентября проведут тренировочный подрыв: будут слышаться взрывы
На полигоне в Полтавской громаде Полтавщины днем 15 сентября будет проведен тренировочный подрыв. В ОВА предупредили о звуках взрывов
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"В течение ближайшего часа на отведенном полигоне Полтавской громады будет проведен один тренировочный подрыв! Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - рассказал он в 11:52.
- 14 сентября в Полтавской области продолжались учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о звуках выстрелов.
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