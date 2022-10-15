На полигоне в Белгородской области РФ "мобики" открыли огонь на поражение: 11 убитых, 15 раненых, - росСМИ

Об этом информируют российские государственные и негосударственные СМИ.

"Из-за ЧП в Белгородской области 11 человек убиты, еще 15 ранены и доставлены в больницы. Огонь на полигоне был открыт во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, сообщили в Минобороны РФ", - отмечает по этому поводу ТАСС .

Главное военное ведомство страны-агрессора называет совершивших стрельбу "террористами".

"Двое террористов уничтожены в ходе теракта на полигоне в Белгородской области", - добавляет ТАСС со ссылкой на МО РФ.

Об уничтожении ответным огнем "двух террористов" передает и российское государственное агентство "Интерфакс".

При этом первым о данном инциденте сообщил информационный ТГ-канал BAZA (РФ).

Главными фигурантами происшествия этот ресурс называет мобилизованных в ряды армии РФ "двух граждан одной из стран СНГ".

По данным SOTA, что тоже является информационным телеграмм-каналом, но позиционирует себя как независимое от Кремля медиа, стрелков было якобы трое и одному из них удалось бежать.

В других источниках страной происхождения "террористов" называется Таджикистан и утверждается, что конфликт с другими мобилизованными у них произошел "на религиозной почве". Огонь, как заявляется, велся из автоматов и пулеметов.

Напомним, после уничтожения воинами ВСУ лучших боеспособных частей российской регулярной армии в РФ началась массовая мобилизация в армию нерегулярную. К этому активно привлекаются осужденные лица и иностранные рабочие. Кроме денежного вознаграждения, первым в таком случае обещается амнистия, вторым – гражданство РФ.

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