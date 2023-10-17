На полигоне в Австрии танк Leopard 2 попал в аварию: один из членов экипажа погиб

Об этом пишет noe.ORF.at.

Отмечается, что Leopard 2 принадлежит 14-му танковому батальону из Уэльса. По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в нем находились четверо военных. 24-летний унтерофицер, заблокированный в танке, погиб, еще трое, 23-летний унтерофицер и двое солдат срочной службы (19 и 20 лет) получили легкие ранения.

К спасательной операции были привлечены несколько машин скорой помощи и по меньшей мере один вертолет. Следственная комиссия выясняет причины аварии.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер назвала этот день "печальным для австрийских вооруженных сил" и заявила, что пострадавшие получат помощь.

Указано, что последний раз подобный инцидент возникал в Австрии 5 июля 2012 года.