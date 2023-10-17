На полигоне в Австрии танк Leopard 2 попал в аварию: один из членов экипажа погиб
На военном полигоне в Алленштайге в Австрии танк Leopard 2 съехал с дороги и опрокинулся через насыпь, в результате чего один из членов экипажа погиб, трое травмированы
Об этом пишет noe.ORF.at.
Отмечается, что Leopard 2 принадлежит 14-му танковому батальону из Уэльса. По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в нем находились четверо военных. 24-летний унтерофицер, заблокированный в танке, погиб, еще трое, 23-летний унтерофицер и двое солдат срочной службы (19 и 20 лет) получили легкие ранения.
К спасательной операции были привлечены несколько машин скорой помощи и по меньшей мере один вертолет. Следственная комиссия выясняет причины аварии.
Министр обороны Австрии Клаудия Таннер назвала этот день "печальным для австрийских вооруженных сил" и заявила, что пострадавшие получат помощь.
Указано, что последний раз подобный инцидент возникал в Австрии 5 июля 2012 года.
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