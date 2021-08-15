На полигоне "Десна" показали украинских боевых роботов

С разработками украинского оборонно-промышленного комплекса ознакомился министр обороны Украины Андрей Таран, передает Еспресо.TV .



Представители компаний провели презентацию своих изделий, рассказали о тактико-технических характеристиках наземных дронов и продемонстрировали возможности применения роботизированной техники.



"Во время практического выполнения задач, представленные платформы преодолевали препятствия на пересеченной местности с грузами, противостояли системам радиоэлектронной борьбы, выполняли учебно-боевые задачи и т.д.", - отмечается в сообщении Минобороны.



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Как видно на фотографиях, они также могут эвакуировать раненых с поля боя.



Вместе с тем, во время нынешнего показа наземных дронов, военные специалисты обратили внимание производителей на недостатки представленной техники.



"Ожидается, что после доработки разработки одновременно по единой программе и методикам их оценки будут представлены на государственные испытания", - подытожили в ведомстве.

























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