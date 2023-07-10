Об этом в утренней сводке 10 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

"На одном из полигонов восточного военного округа алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство указанных лиц уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

На фронте произошло до 30 боевых столкновений за сутки

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Там в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

В течение суток Россия нанесла 30 авиаударов и совершила 47 обстрелов из РСЗО по Украине

Сегодня ночью, 10 июля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

В течение суток нанес авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфино Сумской области и Уды и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Вражеская армия нанесла авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Дворичная, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Берестово, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области.

Армия РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

В то же время россияне совершили артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, защитники Украины отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеское войско вело безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Нанес авиационных ударов в районах Ровнополья и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине.

Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили районы скопления живой силы оккупантов и артиллерийские средства на огневых позициях

Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава противника.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.