Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Позиции России ослабли, псевдореферендум на оккупированных украинских территориях - это попытка аннексии, которая не будет иметь никаких юридических последствий. Анексия направлена на то, чтобы создать определенный энтузиазм в России. Потому что для российского населения важно постоянно захватывать территории. Они пытаются уменьшить попытки Украины по поводу деоккупации захваченных территорий", - подчеркнул Ежак.

По его словам, у Путина уже есть профессиональная деформация, как работник бывшего КГБ.

Россия сама себя возбуждает заявлениями, что ее границы расположены в другом городе, но это никак не меняет отношение мира к границам России и отношения мира к поддержке Украины. Все будет решено на поле боя и на поле боя разрушатся все российские химеры относительно расширения территории РФ. ", - добавил Ежак.

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