На поле боя будет решаться, как закончится война, а не в переговорах Си с Путиным, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Одна из моих статей 10 лет назад имела заглавие "Путин возглавляет ликвидационную комиссию по сдаче России Китаю". Пекин будет делать все, чтобы сохранить Путина у власти. Что касается запросов Путина о вооружении - это бесполезно делать прогнозы. Я убежден, что Пекин на это не пойдет. Американские союзники четко подчеркивают, какими будут последствия для Пекина.Китайская и американская экономики очень тесно связаны.Разрыв экономических связей повредит американским потребителям, но это также разрушит китайскую экономику, которая десятилетиями паразитирует на заимствовании и на нескрываемых кражах технологий, имея огромный рынок для своих товаров из-за преимуществ китайской дешевой рабочей силы", - отметил Пионтковский.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что на поле битвы будет разрешаться, как закончится война, а не в переговорах Си с Путиным.

"Китай будет пытаться обеспечить мягкое поражение России. Сейчас мы видим, что все стороны готовятся к решающей битве. К весеннему украинскому контрнаступлению, которое разрабатывалось во время военных штабных учений американских и украинских военных в Висбадене. Практически решен вопрос поставок современного вооружения. Не идеально для Украины, как мы надеялись, и уже сегодня пошли истребители МиГ 29. Они готовились несколько месяцев, они были переоборудованы для того, чтобы они могли нести американские ракеты, вдвое увеличена дальность действия HIMARS. Не достают еще до южного края Крыма, но вопрос уже решен с ATACMS", - подчеркнул Пионтковский.