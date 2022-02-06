На покупку книг ушло уже 885 млн грн "ковидных" денег украинцев

Об этом сегодня, 6 февраля 2022, рассказал премьер Денис Шмыгаль передает Еспресо.TV.



"В целом украинцы подали уже 8,1 млн. заявок на получение 1000 грн. 2,5 млрд грн потрачено", - отметил глава украинского правительства.



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Самыми популярными направлениями расходов остаются:



книги (885 млн грн),



кино (568 млн грн),



ж/д билеты (284 млн грн).



Кроме того, украинцы от 60 лет потратили на лекарства уже 179 млн грн.

Напомним, с 7 февраля получить деньги за прививку смогут подростки от 14 лет.