На Покровск выпустили две российские ракеты Торнадо-С, три человека получили ранения
Российские оккупанты выпустили две ракеты Торнадо-С на Покровск Донецкой области - три человека получили ранения
Об этом сообщает Нацполиция в Telegram.
Эти ракеты опасны, поскольку в середине каждой – 646 кассетных кумулятивных осколочных боевых элементов 3Б30 (мин). Они появились на вооружении русской армии в 2015 году.
"Две такие ракеты оккупационные войска российской армии выпустили на город Покровск. Предварительно оккупанты хотели взорвать железнодорожный вокзал, однако боевые элементы упали в основном на частный сектор мирных жителей и близлежащие территории вблизи вокзала", - говорится в сообщении.
Во время разминирования одного из взрывных элементов два взрывотехники ГСЧС получили ранения, еще одна мина взорвалась в руках местного жителя.
Такие же ракеты были выпущены на Черниговскую область и Николаев.
Полицейские и ГСЧС призывали не подходить к взрывным устройствам и элементам, не касаться их и не пытаться перенести. О них нужно сразу сообщать в полицию или ГСЧС по номеру 101.
- Напомним, 3 марта в Донецкой области кафиры обстреливали Мангуш, Майорск, Красногоровку, Волноваху и Мариуполь.
- 6 марта россияне сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав обстреливать город.
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