На пограничной Черниговщине МВД, СБУ и ВСУ тренировались отбивать нападение диверсантов
Личный состав полиции Черниговской области принял участие в антитеррористических учениях на территории Черниговской области. Организатор учений – Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины
Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области сообщает Еспресо.TV .
Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.
По легенде тренировок, на территорию Черниговской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Условные диверсанты планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.
Для разоблачения и обезвреживания условной ВРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.
В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации «диверсантов» в районе пограничного пункта пропуска.
К мерам присоединились подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
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