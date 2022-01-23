На пограничной Черниговщине МВД, СБУ и ВСУ тренировались отбивать нападение диверсантов

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области сообщает Еспресо.TV .



Тренировку проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.



По легенде тренировок, на территорию Черниговской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Условные диверсанты планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Для разоблачения и обезвреживания условной ВРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации «диверсантов» в районе пограничного пункта пропуска.К мерам присоединились подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.