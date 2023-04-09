На пограничников в Польше напали мигранты, пытавшиеся пересечь белорусско-польскую границу

Об этом информирует RMF24 .

Инцидент произошел у сторожевой башни в Наревке на Подляшье. Группа из 20 мигрантов была агрессивно настроена из-за того, что не смогла пересечь границу между Беларусью и Польшей. Мигранты забросали польских пограничников камнями и ветвями деревьев. Отмечают, что атаковали они со стороны Беларуси.

По данным польской пограничной службы, никто из пограничников не пострадал в результате инцидента.

Издание пишет, что за прошедшие сутки границу Польши безрезультатно пытались пересечь 28 человек. Среди них были преимущественно граждане Пакистана и Армении. Также границу пытались пересечь кениец и двое афганцев. Последних перевозил гражданин Грузии. Задержали также двух курьеров из Таджикистана, пытавшихся перевезти иностранцев через польскую границу.