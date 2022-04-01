На подступах в Киев все еще ведутся бои. Не пренебрегайте воздушными тревогами, - КМВА
В Киевской городской военной администрации подчеркнули, что на подступах к столице все еще ведутся бои
Об этом сообщил глава КМВА Николай Жирнов.
"Гражданская инфраструктура столицы постепенно набирает обороты. Восстанавливают работу предприятия, учреждения, а также объекты сферы торговли и обслуживания. Однако на подступах к столице все еще ведутся бои. Военные призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, на дорогах. На освобожденных территориях украинские военные и подразделения ГСЧС проводят зачистку и разминирование территорий", - отметили в КМВА.
Глава военной администрации также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу идти к ближайшим укрытиям. Для удобства использования в укрытиях установлено подключение к бесплатному Wi-Fi. Сегодня к интернету подключено уже 805 бомбоубежищ по Киеву.
"Военная администрация города Киева продолжает логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты столицы. Так сегодня в уникальное медицинское учреждение столицы детской больницы "Охматдет" были переданы необходимые медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания долговременного хранения", - завершил свой отчет Николай Жирнов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное