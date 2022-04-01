На подступах в Киев все еще ведутся бои. Не пренебрегайте воздушными тревогами, - КМВА

Об этом сообщил глава КМВА Николай Жирнов.



"Гражданская инфраструктура столицы постепенно набирает обороты. Восстанавливают работу предприятия, учреждения, а также объекты сферы торговли и обслуживания. Однако на подступах к столице все еще ведутся бои. Военные призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, на дорогах. На освобожденных территориях украинские военные и подразделения ГСЧС проводят зачистку и разминирование территорий", - отметили в КМВА.



Глава военной администрации также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу идти к ближайшим укрытиям. Для удобства использования в укрытиях установлено подключение к бесплатному Wi-Fi. Сегодня к интернету подключено уже 805 бомбоубежищ по Киеву.



"Военная администрация города Киева продолжает логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты столицы. Так сегодня в уникальное медицинское учреждение столицы детской больницы "Охматдет" были переданы необходимые медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания долговременного хранения", - завершил свой отчет Николай Жирнов.

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