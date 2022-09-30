На подступах к Днепропетровской области обнаружили диверсантов

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В полдень, в районе Осокоровки обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек. Под огневым поражением наших подразделений, отступили, понеся потери. Также действия наших подразделений были успешными в районе Давыдова Брода, где подавлен вражеский опорный пункт", - пишут в ОК.

Село Осокоровка находится на границе административной границы между Херсонской и Днепропетровской областью.

29 сентября стало известно, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики работают над тем, чтобы возобновить движение через Антоновский мост .

На южном фронте украинская ПВО ликвидировала 5 иранских дронов-камикадзе и 2 штурмовика Су-25 в сутки, 29 сентября.

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