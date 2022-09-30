На подступах к Днепропетровской области обнаружили диверсантов
В четверг, 29 сентября, в районе села Осокоровка обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В полдень, в районе Осокоровки обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек. Под огневым поражением наших подразделений, отступили, понеся потери. Также действия наших подразделений были успешными в районе Давыдова Брода, где подавлен вражеский опорный пункт", - пишут в ОК.
Село Осокоровка находится на границе административной границы между Херсонской и Днепропетровской областью.
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