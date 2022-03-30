На подконтрольной Украине Луганщине в результате боевых действий отсутствуют почти все коммуникации, - Гайдай
На подконтрольной украинскому правительству части Луганщины в результате боевых действий разрушены почти все коммуникации, ремонт невозможен из-за сильных повреждений
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Разрушение без возможности восстановления. На свободной Луганщине отсутствуют почти все коммуникации", - отметил он.
В Северодонецке нет света, воды и тепла, частично отсутствует газ. Всего в результате боевых действий без газоснабжения остаются 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и пять - частично. Люди готовят еду на костре.
Обесточены 36 населенных пунктов, из них 23 полностью, 13 - частично, 123 645 потребителей находятся без электроэнергии. Много обесточений в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной и Попасной.
"В Рубежное на Южный сегодня привезли генератор – можно приходить заряжать телефоны", – заметил Сергей Гайдай.
Тепла нет в Северодонецке и частично в Лисичанске. Повреждена котельная Северодонецктеплокоммунэнерго. Приостановили работу Северодонецка ТЭЦ и Лисичансктеплосеть.
Без водоснабжения остаются Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично – Горная община и Лисичанск.
Мобильная связь работает с перебоями.
"Ремонтные бригады пытаются делать все возможное, однако повреждения настолько сильны, что ремонт невозможен. К тому же восстановлению мешают постоянные обстрелы и отсутствие техники", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
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