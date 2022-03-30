На подконтрольной Украине Луганщине в результате боевых действий отсутствуют почти все коммуникации, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Разрушение без возможности восстановления. На свободной Луганщине отсутствуют почти все коммуникации", - отметил он.



В Северодонецке нет света, воды и тепла, частично отсутствует газ. Всего в результате боевых действий без газоснабжения остаются 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и пять - частично. Люди готовят еду на костре.



Обесточены 36 населенных пунктов, из них 23 полностью, 13 - частично, 123 645 потребителей находятся без электроэнергии. Много обесточений в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной и Попасной.



"В Рубежное на Южный сегодня привезли генератор – можно приходить заряжать телефоны", – заметил Сергей Гайдай.



Тепла нет в Северодонецке и частично в Лисичанске. Повреждена котельная Северодонецктеплокоммунэнерго. Приостановили работу Северодонецка ТЭЦ и Лисичансктеплосеть.



Без водоснабжения остаются Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично – Горная община и Лисичанск.



Мобильная связь работает с перебоями.



"Ремонтные бригады пытаются делать все возможное, однако повреждения настолько сильны, что ремонт невозможен. К тому же восстановлению мешают постоянные обстрелы и отсутствие техники", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее в Лисичанске российские обстрелы повредили газопровод .

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