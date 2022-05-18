Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.

"В Луганской области электроснабжение есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине, водоснабжение отсутствует. Вооруженной агрессией России разрушены или отключены 818 трансформаторных подстанций, 41 населенный пункт полностью обесточен", - отметила она.

В течение длительного времени в Северодонецке работало с перебоями водоснабжение, однако уже неделю в Луганской области воды нет.

После попадания россиянами в газопровод близ Северодонецка газ был в пяти населенных пунктах, в двух из них - частично.

Такими методами военных действий Россия грубо нарушила все нормы международного права. объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - подчеркнула Людмила Денисова.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти военные и преступления против человечности России в Украине.

18 мая в Луганской области россияне обесточили последнюю крупную электроподстанцию.

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