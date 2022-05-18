На подконтрольной Украине Луганщине электричество осталось в одном населенном пункте, а газ - в пяти, - Денисова
На подконтрольной правительству Украины части Луганщины в результате российских обстрелов нет воды, электричество есть в одном населенном пункте, а газ - в пяти
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.
"В Луганской области электроснабжение есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине, водоснабжение отсутствует. Вооруженной агрессией России разрушены или отключены 818 трансформаторных подстанций, 41 населенный пункт полностью обесточен", - отметила она.
В течение длительного времени в Северодонецке работало с перебоями водоснабжение, однако уже неделю в Луганской области воды нет.
После попадания россиянами в газопровод близ Северодонецка газ был в пяти населенных пунктах, в двух из них - частично.
Такими методами военных действий Россия грубо нарушила все нормы международного права. объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - подчеркнула Людмила Денисова.
Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти военные и преступления против человечности России в Украине.
- 18 мая в Луганской области россияне обесточили последнюю крупную электроподстанцию.
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