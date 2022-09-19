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На подконтрольной территории 72% украинцев считают жителей оккупированных Россией регионов жертвами обстоятельств, - исследование

19 сентября, 2022 понедельник
18:14
Общество

В зависимости от региона 63-81% украинцев считают жителей временно оккупированных территорий жертвами, а 7-17% – коллаборантами

Об этом информирует опрос Киевского международного института социологии .

В общей сложности 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на временно оккупированных территориях после полномасштабного вторжения РФ. Они считают их коллаборантами или безразличными к Украине. В то время как 72% считают их жертвами обстоятельств.

"В зависимости от региона 63-81% считают жителей оккупированных после 24 февраля жертвами обстоятельств и не более 7-17% считают их коллаборантами или безразличными к Украине", - говорится в сообщении.

Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий разъяснил, что сейчас "раскола" между украинцами не должно быть.

"В ситуации деоккупации важно понимать, что большинство граждан на оккупированных после 24 февраля территориях – жертвы обстоятельств, которые действительно ждут украинские вооруженные силы и хотят освобождения. Эпизоды сотрудничества с оккупантами должны расследоваться и наказываться, но нужно помнить, что большинство жителей – наши сограждане и патриоты. Нарратив о "преобладании коллаборантов и предателей" усложнит возвращение территорий под власть Украины и будет угрожать укреплению единства", - сказал Грушецкий.

Сообщается, что нарративы так называемого раскола пришли к нам из РФ, именно российские агенты пытаются настроить украинцев из разных регионов друг против друга.

Единства и преданности военно-политического руководства победе в войне:

"То, что треть респондентов хотят прямо сейчас привлечь к ответственности за возможные просчеты в подготовке к войне, свидетельствует о необходимости продолжения взвешенной и аргументированной коммуникации со стороны властей. Большинство населения все-таки за приоритет имеет общественное единство, что позволяет канализировать этот вопрос в будущее после победы. Однако считать, что пока никаких проблем нет, не стоит, поскольку опять-таки целенаправленная медийная активность может снова взбудоражить общественность требованием "наказания".

Потенциально слабым местом может быть нарратив по поводу "хищения западного оружия". Украинцы обычно склонны переоценивать распространенность коррупции и в этом вопросе более четверти граждан также видят "наживающихся на войне" украинских чиновников. Этот нарратив нужно развенчивать всеми возможными средствами", - сказал Грушецкий.

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война с Россией
оккупированные территории
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