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На подконтрольной части Харьковщины обучение будет проходить онлайн

27 августа, 2022 суббота
15:18
война с Россией

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за близости к границе с РФ, обучение в школах, лицеях и гимназиях на территории Харьковской области будет проводиться онлайн

Об этом сегодня, 27 августа 2022 года, сообщили на сайте Харьковской ОВА.

"Принято решение, что все обучение на территории Харьковской области будет проводиться онлайн. Во-первых, из-за близости к границе с РФ, поскольку большинство ракет к нам вылетает из Белгородской области. Время долета ракеты - 30-40 секунд до города Харьков и где-то 50 секунд - до любой точки нашей области. Минимальное время, нужное, чтобы спустить детей в убежище, это 4-5 минут", - отметил Олег Синегубов.

Также он сообщил, что формат онлайн-обучения вводится во всех заведениях - общего среднего, профессионального высшего и высшего образования.

  • 17 августа Шкарлетт заявил, что к очной форме обучения готов 41% учебных заведений.
  • По состоянию на 20 августа известно, что 80% громад Днепропетровской области решили проводить онлайн-обучение в школах, еще 20% готовы к смешанной форме.

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Общество
Украина
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Харковщина
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