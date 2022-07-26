На подготовку отопительного сезона направят 1 млрд евро из выделенных ЕИБ 1,6 млрд, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера (25 июля, – ред.) Европейский инвестиционный банк согласовал выделение Украине 1,6 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет выделен уже сейчас. Эти средства будут направлены на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, восстановлению поврежденных объектов электро- , водо- и теплоснабжения и другой жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соответствующее протокольное поручение утвердим сегодня (26 июля, - ред.)", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр анонсировал обращение к США по предоставлению Украине "газового ленд-лиза" для прохождения отопительного сезона.

"Также примем обращение правительства Украины к правительству США относительно предоставления нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любой цене. каких сценариев", - сказал Шмыгаль.

25 июля стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,6 млрд евро финансовой помощи на восстановление поврежденной инфраструктуры и проекты, направленные на обеспечение неотложных потребностей украинцев.

26 июля Кабинет министров Украины выделил 126,3 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета, чтобы покрыть коммунальные расходы за апрель 2022 года в заведениях для временного проживания переселенцев.

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