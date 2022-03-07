На поддержку украинской армии и гуманитарную помощь перечислили 10,3 млрд грн, - Нацбанк
На специальные счета, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и предоставления гуманитарной помощи, по состоянию на 7 марта перечислено более 10,3 млрд грн
Об этом сообщает сайт НБУ.
"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира), - говорится в сообщении.
Около трети суммы послали из-за границы.
"В частности, более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", - отметили в НБУ .
Нацбанк сообщает, что уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн, в частности:
- на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
- на нужды Национальной полиции Украины – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
- на нужды Министерства обороны Украины – 4 285,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999, 04.03.2022 – 920 млн грн;
- на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн (03.03.2022).
На счет, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, перечислили более 63,2 млн. грн.
Распорядителем денег на этом счете является Министерство социальной политики Украины.
"В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 63,2 млн грн", - сообщают на сайте.
Деньги для помощи украинской армии можно перечислить по этой ссылке, а для помощи гражданам, страдающим войной, - здесь.
- Напомним, 4 марта в поддержку украинской армии было перечислено 7,8 млрд грн.
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