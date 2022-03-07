На поддержку украинской армии и гуманитарную помощь перечислили 10,3 млрд грн, - Нацбанк

Об этом сообщает сайт НБУ.



"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира), - говорится в сообщении.



Около трети суммы послали из-за границы.



"В частности, более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", - отметили в НБУ .



Нацбанк сообщает, что уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – 4 285,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999, 04.03.2022 – 920 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн (03.03.2022).

Напомним, 4 марта в поддержку украинской армии было перечислено 7,8 млрд грн.