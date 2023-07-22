На побережье Уругвая выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов
За последние десять дней на восточное побережье Уругвая выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов. Местные власти предполагают, что причиной такого явления может быть голод среди птиц из-за чрезмерного лова рыбы
Об этом пишет France24.
Руководитель департамента фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагоен сообщила, что магеланские пингвины, преимущественно молодые, погибли в Атлантическом океане. Течение отнесло их к берегам Уругвая.
"Это смертность в воде, 90% – это молодые экземпляры, без жировых запасов и с пустыми желудками", – сказала она.
Чиновница добавила, что анализы показали негативный результат птичьего гриппа. Местные власти подозревают, что причиной смерти пингвинов мог стать голод. Птицам не хватает пищи, в частности из-за чрезмерного лова рыбы.
Отмечается, что магеланские пингвины гнездятся на юге Аргентины. Когда в южном полушарии наступает зима, птицы перемещаются в северное полушарие в поисках пищи и теплых вод.
"Это нормально, чтобы определенный процент умер, но не такие цифры", - сказала Лейзагоен, напомнив, что подобное вымирание произошло в прошлом году в Бразилии по неопределенным причинам.
Экологи объясняют увеличение количества смертей магелановых пингвинов чрезмерным и незаконным отловом.
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