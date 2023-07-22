Об этом пишет France24.

Руководитель департамента фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагоен сообщила, что магеланские пингвины, преимущественно молодые, погибли в Атлантическом океане. Течение отнесло их к берегам Уругвая.

"Это смертность в воде, 90% – это молодые экземпляры, без жировых запасов и с пустыми желудками", – сказала она.

Чиновница добавила, что анализы показали негативный результат птичьего гриппа. Местные власти подозревают, что причиной смерти пингвинов мог стать голод. Птицам не хватает пищи, в частности из-за чрезмерного лова рыбы.

Отмечается, что магеланские пингвины гнездятся на юге Аргентины. Когда в южном полушарии наступает зима, птицы перемещаются в северное полушарие в поисках пищи и теплых вод.

"Это нормально, чтобы определенный процент умер, но не такие цифры", - сказала Лейзагоен, напомнив, что подобное вымирание произошло в прошлом году в Бразилии по неопределенным причинам.

Экологи объясняют увеличение количества смертей магелановых пингвинов чрезмерным и незаконным отловом.