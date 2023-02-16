На побережье Одесчины обнаружили и уничтожили морскую мину

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

После шторма, бушевавшего в море несколько дней подряд, к берегам Одесчины вынесло мину, сорванную с крепежа. Как объяснили в ОК "Юг", опасность ситуации заключалась в том, что мина вследствие непосредственного контакта с поверхностью, перевертывания волнами и деформации контактных взрывателей могла в любой момент внезапно сдетонировать.

Специальная группа разминирования группировки разнородных сил ВМС ВС Украины обследовала мину. Выяснив, что ее дальнейшая транспортировка опасна и она подлежит уничтожению на месте, решили оперативно обезвредить опасную находку путем контролируемого подрыва.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя приближаться к ним, прикасаться к ним или пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать. Необходимо немедленно уведомить соответствующие службы.