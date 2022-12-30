На побережье Николаевской области обезвредили противокорабельную мину

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

Противокорабельную мину, вынесенную на побережье штормом, обнаружили местные жители. Об опасной находке они сообщили военным.

Очередную мину оперативно обезвредила группа по разминированию Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

Военные предостерегают: в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, касаться находок или пытаться самостоятельно перемещать их. Необходимо ограничить доступ к опасной зоне и сообщить в соответствующие службы.

27 декабря в Николаевской области близ Коблево к берегу прибилась морская мина российских захватчиков, которая впоследствии взорвалась

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