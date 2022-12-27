На побережье Николаевщины взорвалась враждебная морская мина
27 декабря в Николаевской области близ Коблевого к берегу прибилась морская мина российских захватчиков, которая впоследствии взорвалась
Об этом информирует в телеграмме начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет .
Сегодня в селе Коблево правоохранители обнаружили вражескую морскую мину.
"К берегу ее прибило из-за шторма и она взорвалась", - пишет Шайхет.
Сообщается, что в результате детонирования никто не пострадал.
Мирных жителей просят быть осмотрительными, не приближаться к опасным предметам и сообщать о находках полицейским на номер 102.
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