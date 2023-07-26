Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что утром 26 июля недалеко от одного из пляжей Одесчины в воде сдетонировали две мины. Их тип установить не удалось. Еще одна мина самовольно взорвалась вчера вечером, 25 июля, на черноморском побережье Николаевщины. Взрыв повредил несколько десятков окон в постройках рекреационного объекта. Люди не пострадали.

"Минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высокая, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин. ОК "Юг".