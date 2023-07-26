На побережье Николаевщины и Одесчины сдетонировали мины
На побережье Николаевщины и Одесчины из-за штормовой погоды в море вынесло три мины, которые самовольно сдетонировали, повредив несколько десятков окон
Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что утром 26 июля недалеко от одного из пляжей Одесчины в воде сдетонировали две мины. Их тип установить не удалось. Еще одна мина самовольно взорвалась вчера вечером, 25 июля, на черноморском побережье Николаевщины. Взрыв повредил несколько десятков окон в постройках рекреационного объекта. Люди не пострадали.
"Минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высокая, усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин. ОК "Юг".
- 25 мая в областном Департаменте здравоохранения Одесской области заявили, что не рекомендуют открывать пляжи для купания и советуют принимать только солнечные ванны.
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