На побережье Крыма за четыре месяца зафиксировано 77 погибших китообразных, среди которых есть контуженые, - ученый
На побережье временно оккупированного полуострова Крым с января зафиксировали тела 77 погибших китообразных, среди них есть и контуженые животные
Об этом информирует доктор биологических наук Иван Русев .
В апреле зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. Среди них есть контуженые животные с симптомами предположительно пораженных военными сонарами.
Сообщается, что среди погибших много дельфинов редкого вида афалина, включенного в Красную книгу Украины.
"По данным рашистских условно открытых источников, только на побережье оккупированного Крыма с января уже насчитывается 77 погибших китообразных, среди которых и контуженые животные. И лидерами среди погибших являются афалины, хотя среди погибших в прошлом году там доминировали азовки и белобочки", - рассказал ученый.
В настоящее время зарегистрировано более 100 погибших животных, однако фактическое их количество намного больше и согласно расчетам, пишет Русев, составляет более тысячи.
"Это подтверждение того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря у Крыма и Новороссийска является главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных сейчас в военном апреле 2023 года", - добавил Русев.
- Напомним, в сентябре 2022 года о массовой гибели дельфинов в Одесской области сообщал Офис генерального прокурора. Утверждалось, что причиной этого явления является использование военными РФ гидролокаторов на подводных и надводных лодках в акватории моря.
- По состоянию на 7 декабря в результате боевых действий, которые вели российские захватчики на побережье Черного моря, уничтожено 20% общей популяции дельфинов этого моря.
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