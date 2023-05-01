Об этом информирует доктор биологических наук Иван Русев .

В апреле зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. Среди них есть контуженые животные с симптомами предположительно пораженных военными сонарами.

Сообщается, что среди погибших много дельфинов редкого вида афалина, включенного в Красную книгу Украины.

"По данным рашистских условно открытых источников, только на побережье оккупированного Крыма с января уже насчитывается 77 погибших китообразных, среди которых и контуженые животные. И лидерами среди погибших являются афалины, хотя среди погибших в прошлом году там доминировали азовки и белобочки", - рассказал ученый.

В настоящее время зарегистрировано более 100 погибших животных, однако фактическое их количество намного больше и согласно расчетам, пишет Русев, составляет более тысячи.

"Это подтверждение того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря у Крыма и Новороссийска является главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных сейчас в военном апреле 2023 года", - добавил Русев.