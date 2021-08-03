На побережье Хорватии вспыхнули лесные пожары

Об этом рассказывает Jutarnji List .



Пожарные до сих пор ведут борьбу с огнем, который до прошлой ночи распространился на площади в 550 га.

Огонь приблизился к государственной автодороге и домам, но они не находились под угрозой. Власть не видит необходимости эвакуировать население.

Движение на государственной дороге вблизи Трогира было частично возобновлено во вторник утром.



К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.



