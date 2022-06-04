На пляже в Лазурном российская мина убила троих человек
3 июня трое местных жителя Лазурного на Херсонщине, находясь на пляже близ пансионата "Парус", взорвались на российской мине. Все погибли на месте
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"Военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное. 3 июня 2022 года трое гражданских, находясь на местном пляже близ пансионата «Парус», взорвались на вражеской мине. Все они погибли", - говорится в сообщении.
На них осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.
Правоохранители проводятся следственные действия, направленные на скорейшее исследование обстоятельств правонарушения.
В пресс-службе призывают обращать внимание граждан на оккупированных территориях, ведь рашисты минуют леса, пляжи и другие местности.
- 4 мая на оставленных российской армией минах взорвались по меньшей мере три человека – тракторист и два спасателя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное