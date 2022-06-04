Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

"Военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное. 3 июня 2022 года трое гражданских, находясь на местном пляже близ пансионата «Парус», взорвались на вражеской мине. Все они погибли", - говорится в сообщении.



На них осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.



Правоохранители проводятся следственные действия, направленные на скорейшее исследование обстоятельств правонарушения.



В пресс-службе призывают обращать внимание граждан на оккупированных территориях, ведь рашисты минуют леса, пляжи и другие местности.

4 мая на оставленных российской армией минах взорвались по меньшей мере три человека – тракторист и два спасателя.