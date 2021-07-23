На пляжах Одессы временно не рекомендуют купаться

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, из-за ливней, которые прошли в Одессе 22 июля 2021 года, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 июля в Одессе был ливень. Затопило улицы, движение автотранспорта затруднено.

В результате ливня в Одессе затопило ряд районов. Всего в городе выпало 80% месячной нормы осадков .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb