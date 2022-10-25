На платформе WhatsApp произошел глобальный сбой по всему миру

Информацию подтверждают на сайте статуса службы Down Detector.

О неисправностях платформы сообщали около 11 часов во вторник. Уже после 13 часов приложение снова начало работать, сообщали некоторые украинские пользователи.

Как пишет BBC, представитель компании Meta прокомментировал ситуацию так: "Мы знаем, что некоторые люди сейчас испытывают проблемы с отправкой сообщений, и мы работаем над восстановлением WhatsApp для всех как можно скорее".

У WhatsApp около двух миллиардов активных пользователей во всем мире.

Приложение, предлагающее сквозное шифрование сообщений, является популярным методом группового общения. Это одна из самых популярных платформ обмена сообщениями, в Украине она часто пользуется соображениями безопасности. Считается, что уведомление там труднее контролировать спецслужбам.

Напомним, в оккупированном российскими войсками Херсоне почти полностью исчез интернет

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb