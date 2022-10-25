На платформе WhatsApp произошел глобальный сбой по всему миру
25 октября пользователи платформы обмена сообщениями WhatsApp сообщают о проблемах работы сервиса. На сбой в системе жалуются пользователи практически по всему миру
Информацию подтверждают на сайте статуса службы Down Detector.
О неисправностях платформы сообщали около 11 часов во вторник. Уже после 13 часов приложение снова начало работать, сообщали некоторые украинские пользователи.
Как пишет BBC, представитель компании Meta прокомментировал ситуацию так: "Мы знаем, что некоторые люди сейчас испытывают проблемы с отправкой сообщений, и мы работаем над восстановлением WhatsApp для всех как можно скорее".
У WhatsApp около двух миллиардов активных пользователей во всем мире.
Приложение, предлагающее сквозное шифрование сообщений, является популярным методом группового общения. Это одна из самых популярных платформ обмена сообщениями, в Украине она часто пользуется соображениями безопасности. Считается, что уведомление там труднее контролировать спецслужбам.
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